Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей квартире

Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей квартире

Сегодня, 15:05ПроисшествияФото: страница Анны в соцсети Instagram
Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос была обнаружена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Погибшую обнаружила волонтёр, которая навещала Анну из-за проблем со здоровьем.

У Анны наблюдались сильные боли в спине, из-за чего она не могла вставать в кровати, пишет «Российская газета».

По предварительным данным, смерть Кастельянос не носит криминальный характер. На момент смерти экс-солистке было 38 лет.

Директор группы Little Big сообщил, что не был в курсе о случившемся. На данный момент он не дает никаких комментариев.

Напомним, в 2013 году Анна Кастельянос вместе с Олимпией решила создать группу, которая смогла бы заставить обратить внимание на существование маленьких людей. Однако, в 2016 году участница была вынуждена покинуть группу из-за негативного отношения родителей детей, на тот момент она также работала воспитателем в детском саду.

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