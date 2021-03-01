Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей квартире

У Анны наблюдались сильные боли в спине, из-за чего она не могла вставать в кровати, пишет «Российская газета».
По предварительным данным, смерть Кастельянос не носит криминальный характер. На момент смерти экс-солистке было 38 лет.
Директор группы Little Big сообщил, что не был в курсе о случившемся. На данный момент он не дает никаких комментариев.
Напомним, в 2013 году Анна Кастельянос вместе с Олимпией решила создать группу, которая смогла бы заставить обратить внимание на существование маленьких людей. Однако, в 2016 году участница была вынуждена покинуть группу из-за негативного отношения родителей детей, на тот момент она также работала воспитателем в детском саду.