Из-за прорыва водопроводной трубы начался пожар на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, в помещении загоревшейся квартиры на Вагонке в Нижнем Тагиле находился мужчина. Он не смог самостоятельно выбраться из помещения. Прибывшие на место спасатели эвакуировали его с использованием дыхательной маски. С огнем удалось справиться за две минуты.