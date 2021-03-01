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Из-за прорыва водопроводной трубы начался пожар на Вагонке в Нижнем Тагиле

Выяснились подробности пожара на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле, при котором был эвакуирован житель.

Происшествие случилось около 14.00 в квартире дома № 12 на улице Орджоникидзе. Однако события, которые привели к возгоранию, начались раньше.

Незадолго до пожара в квартире на пятом этаже прорвало трубу. Вода попала в розетку и произошло короткое замыкание. Из-за него образовалось искрение, от которого воспламенилась лежавшая рядом тряпка, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Напомним, в помещении загоревшейся квартиры на Вагонке в Нижнем Тагиле находился мужчина. Он не смог самостоятельно выбраться из помещения. Прибывшие на место спасатели эвакуировали его с использованием дыхательной маски. С огнем удалось справиться за две минуты.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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