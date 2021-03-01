Из-за прорыва водопроводной трубы начался пожар на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Происшествие случилось около 14.00 в квартире дома № 12 на улице Орджоникидзе. Однако события, которые привели к возгоранию, начались раньше.
Незадолго до пожара в квартире на пятом этаже прорвало трубу. Вода попала в розетку и произошло короткое замыкание. Из-за него образовалось искрение, от которого воспламенилась лежавшая рядом тряпка, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Площадь возгорания составила один квадратный метр.
Напомним, в помещении загоревшейся квартиры на Вагонке в Нижнем Тагиле находился мужчина. Он не смог самостоятельно выбраться из помещения. Прибывшие на место спасатели эвакуировали его с использованием дыхательной маски. С огнем удалось справиться за две минуты.