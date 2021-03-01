Нетрудоустроенный подросток упал с высоты и травмировался на стройке в Алапаевске

Нетрудоустроенный подросток упал с высоты и травмировался на стройке в Алапаевске

Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Несовершеннолетний, который не был официально трудоустроен, упал при выполнении строительных работ в Алапаевске и получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим прокуратура инициировала проверку. Предварительно установлено, что 27 февраля 2021 года несовершеннолетний, 2006 года рождения, подрабатывал по устной договоренности у своего знакомого. Он выполнял строительные и ремонтные работы. Подросток переносил утеплитель, оступился на деревянном настиле и упал из двухэтажного дома на бетонный пол. Ребенок был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, подросток воспитывается в благополучной семье, на учете в ПДН не состоит.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению лицом, которое привлекло потерпевшего к выполнению строительных работ, требований трудового законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 8 февраля в Березовском десятилетняя девочка выпала из окна. Свидетели вызвали скорую помощь, однако несовершеннолетняя скончалась до приезда медиков.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроверкаребенокпрокуратуратравмыАлапаевск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы