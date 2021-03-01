Нетрудоустроенный подросток упал с высоты и травмировался на стройке в Алапаевске

В связи с этим прокуратура инициировала проверку. Предварительно установлено, что 27 февраля 2021 года несовершеннолетний, 2006 года рождения, подрабатывал по устной договоренности у своего знакомого. Он выполнял строительные и ремонтные работы. Подросток переносил утеплитель, оступился на деревянном настиле и упал из двухэтажного дома на бетонный пол. Ребенок был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.
По предварительной информации, подросток воспитывается в благополучной семье, на учете в ПДН не состоит.
В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению лицом, которое привлекло потерпевшего к выполнению строительных работ, требований трудового законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, 8 февраля в Березовском десятилетняя девочка выпала из окна. Свидетели вызвали скорую помощь, однако несовершеннолетняя скончалась до приезда медиков.