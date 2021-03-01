Нетрудоустроенный подросток упал с высоты и травмировался на стройке в Алапаевске

Несовершеннолетний, который не был официально трудоустроен, упал при выполнении строительных работ в Алапаевске и получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим прокуратура инициировала проверку. Предварительно установлено, что 27 февраля 2021 года несовершеннолетний, 2006 года рождения, подрабатывал по устной договоренности у своего знакомого. Он выполнял строительные и ремонтные работы. Подросток переносил утеплитель, оступился на деревянном настиле и упал из двухэтажного дома на бетонный пол. Ребенок был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. По предварительной информации, подросток воспитывается в благополучной семье, на учете в ПДН не состоит. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению лицом, которое привлекло потерпевшего к выполнению строительных работ, требований трудового законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, 8 февраля в Березовском десятилетняя девочка выпала из окна. Свидетели вызвали скорую помощь, однако несовершеннолетняя скончалась до приезда медиков. В Березовском десятилетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть

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