Нижнетагильский колледж искусств получит средства на покупку музыкальных инструментов

Также обновить музыкальное оборудование смогут еще 27 образовательных учреждений, в число которых входят: школы искусств и профессиональные образовательные организации не только в крупных городах области, но и в малых поселениях — Слободо-Туринском сельском поселении, поселках Буланаш, Мартюш и Малышева.