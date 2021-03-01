Нижнетагильский колледж искусств получит средства на покупку музыкальных инструментов

Отмечается, что деньги выделяются в рамках национального проекта «Культура».
При обновлении музыкального оснащения мы сделаем основной упор на фортепиано: приобретем 30 инструментов,отметил директор тагильского колледж Александр Важенин.
Также обновить музыкальное оборудование смогут еще 27 образовательных учреждений, в число которых входят: школы искусств и профессиональные образовательные организации не только в крупных городах области, но и в малых поселениях — Слободо-Туринском сельском поселении, поселках Буланаш, Мартюш и Малышева.
В общей сложности было выделено почти 207 миллионов рублей. Планируется, что в 2021 году будет приобретено свыше 350 музыкальных инструментов и порядка тысячи учебных пособий.
Напомним, в текущем году в Нижнем Тагиле капитальный ремонт пройдет в двух школах в районах Рудник и Выя.