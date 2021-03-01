Проект озеленения экопарка Нижнего Тагила утвержден окончательно

Уже весной 2021 года между школой №100 и парком появится кленовая аллея, также там будет высажена группа мелколистных лип, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Принят окончательный вариант проекта озеленения нового парка площадью 7,5 гектар в микрорайоне «Муринские пруды». Установлен перечень растений, определены исполнители и сроки реализации,сообщает глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Работы по озеленению будут разделены на два этапа. Изначально будут высаживать крупные деревья, так как это позволит приобрести парку пышную зеленую крону. Осенью планируется высадка кустарников.
В основу дендрологического плана участка положен принцип естественной природной среды. Мы постарались отойти от строгих геометрических форм в посадке деревьев и кустарников и отдали предпочтение рассредоточенному расположению, плавным линиям,пояснила ландшафтный архитектор Екатерина Буряковская.
Большая часть саженцев будет закуплена в питомниках Свердловской области.
Напомним, в конце декабря 2020 года на территории тагильского экопарка появилась трёхметровая фигура оленя.