Сын запер 95-летнего профессора в собственной квартире в Екатеринбурге и уехал

Сын запер 95-летнего профессора в собственной квартире в Екатеринбурге и уехал

Сегодня, 21:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
95-летний ветеран тыла, профессор СИНХа оказался заперт в собственной квартире в Екатеринбурге. По словам друзей, 70-летний сын закрыл пенсионера и уехал, оставив его без ключей.

Дома состояние мужчины ухудшилось, он нуждается в помощи, сообщает Е1. Ранее сын сменил замки и обвинил женщину, которая в течение пяти лет помогала по хозяйству, в воровстве, рассказала подруга семьи:

И оставил без еды в запертой квартире отца, который тяжело передвигается и не может налить себе даже стакан воды.

Сотрудники правоохранительных органов в курсе сложившейся ситуации. Сегодня, по словам главы пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, сын уже приезжал к пенсионерку два раза.

И вечером, в присутствии полицейских, еще раз придет к нему, рассказал полковник Горелых.

На данный момент полицейские не могут проникнуть в квартиру без собственника, поскольку это незаконно.

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Екатеринбург
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