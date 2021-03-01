Сын запер 95-летнего профессора в собственной квартире в Екатеринбурге и уехал

95-летний ветеран тыла, профессор СИНХа оказался заперт в собственной квартире в Екатеринбурге. По словам друзей, 70-летний сын закрыл пенсионера и уехал, оставив его без ключей.

Дома состояние мужчины ухудшилось, он нуждается в помощи, сообщает Е1. Ранее сын сменил замки и обвинил женщину, которая в течение пяти лет помогала по хозяйству, в воровстве, рассказала подруга семьи: И оставил без еды в запертой квартире отца, который тяжело передвигается и не может налить себе даже стакан воды. Сотрудники правоохранительных органов в курсе сложившейся ситуации. Сегодня, по словам главы пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, сын уже приезжал к пенсионерку два раза. И вечером, в присутствии полицейских, еще раз придет к нему, рассказал полковник Горелых. На данный момент полицейские не могут проникнуть в квартиру без собственника, поскольку это незаконно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter