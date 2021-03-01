«Я прививку не ставил»: уральца уведомили в «Госуслугах» об успешной COVID-вакцинации

Пришло письмо об успешной вакцинации в непонятной клинике. «Удаленка» зашла слишком далеко, рассказал E1 житель Екатеринбурга.
На «Госуслугах» жителя столицы Урала появился доступ к Дневнику самонаблюдений. 28 февраля его уведомили о «выполненной вакцинации» средством «Спутник V» в ГБУЗ «Больница „Кузнечики“ ДЗМ».
Мужчина рассказал изданию, что не был в Москве. Более того, екатеринбуржец уже переболел COVID-19.
Напомним, 24 февраля стало известно, что 3% жителей Свердловской области прошли COVID-вакцинацию. Прививки поставили 127,5 тысячи жителей региона.