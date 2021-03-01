«Я прививку не ставил»: уральца уведомили в «Госуслугах» об успешной COVID-вакцинации

Житель Екатеринбурга получил уведомление об успешном прохождение двухкомпонентной вакцинации от COVID-19 в Москве, хотя он не ставил прививку. Кроме того, мужчина уже переболел коронавирусом.

Пришло письмо об успешной вакцинации в непонятной клинике. «Удаленка» зашла слишком далеко, рассказал E1 житель Екатеринбурга. На «Госуслугах» жителя столицы Урала появился доступ к Дневнику самонаблюдений. 28 февраля его уведомили о «выполненной вакцинации» средством «Спутник V» в ГБУЗ «Больница „Кузнечики“ ДЗМ». Мужчина рассказал изданию, что не был в Москве. Более того, екатеринбуржец уже переболел COVID-19. Напомним, 24 февраля стало известно, что 3% жителей Свердловской области прошли COVID-вакцинацию. Прививки поставили 127,5 тысячи жителей региона. От коронавируса привились 3% жителей Свердловской области

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