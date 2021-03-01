Застрявшие в аэропорту Турции жители Екатеринбурга намерены судиться с авиакомпанией

Напомним, 25 февраля в 18.25 должен был вылететь Boeing-737 из Антальи в Екатеринбург. Однако, когда самолет начал движение, у него сломался двигатель. Пассажиров, которые прилетели через туристические агентства отправили рейсом до Перми, который сделал дополнительную посадку в столице Урала. 14 человек, которые приобрели билеты самостоятельно, остались в аэропорту. В авиакомпании Royal Flight им пообещали предоставить номер в отеле и накормить, но свердловчане прождали всю ночь и не дождались обещанного. Авиакомпания Royal Flight аннулировала билеты туристов из Екатеринбурга. Деньги пообещали вернуть в течение 60 дней.