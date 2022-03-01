Десятикилометровая пробка образовалась из-за ДТП на ЕКАД в Екатеринбурге

По предварительной информации, причиной аварии могло стать несоблюдение водителями дистанции, сообщают в екатеринбургском управлении ГИБДД. В ДТП никто не пострадал, но участники аварии перегородили дорогу.
Как итог образовалась пробка на протяжении десяти километров по направлению к Верхней Пышме. Дорожники на месте аварии пытаются пустить поток автомобилистов по встречной полосе, сообщает Е1 со ссылкой на очевидца. Причиной многокилометрового затора в том числе стало то, что авария произошла в час пик.