Десятикилометровая пробка образовалась из-за ДТП на ЕКАД в Екатеринбурге

Десятикилометровая пробка образовалась из-за ДТП на ЕКАД в Екатеринбурге
Десятикилометровая пробка образовалась из-за ДТП на ЕКАД в Екатеринбурге
Сегодня, 19:46ПроисшествияФото: 1MI
ДТП с участием четырех машин парализовала движение на ЕКАД на участке между Режевским трактом и проспектом космонавтов.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать несоблюдение водителями дистанции, сообщают в екатеринбургском управлении ГИБДД. В ДТП никто не пострадал, но участники аварии перегородили дорогу.

Как итог образовалась пробка на протяжении десяти километров по направлению к Верхней Пышме. Дорожники на месте аварии пытаются пустить поток автомобилистов по встречной полосе, сообщает Е1 со ссылкой на очевидца. Причиной многокилометрового затора в том числе стало то, что авария произошла в час пик.

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