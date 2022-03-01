Двое мужчин погибли в ДТП с самосвалом около поселка Ис под Нижней Турой

29-летний водитель самосвала пояснил, что ехал на служебном авто. Неожиданно он увидел двигающийся навстречу с горы автомобиль. Он выехал из-за поворота и начал «вилять». Мужчина пытался уйти от столкновения, но у него не вышло, так как отечественное авто развернуло и она влетела в самосвал левым боком.