Двое мужчин погибли в ДТП с самосвалом около поселка Ис под Нижней Турой

Двое мужчин погибли в ДТП с самосвалом около поселка Ис под Нижней Турой
Двое мужчин погибли в ДТП с самосвалом около поселка Ис под Нижней Турой
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
38-летний и 61-летний мужчины погибли в ДТП с самосвалом около поселка Ис под Нижней Турой.

Вечером 28 февраля на ведомственной дороге Лялинского ЛПУ произошло ДТП. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что водитель «ВАЗ-2104» ехал со стороны поселка ИС. Он не выбрал скорость и выехал на встречку. Там он врезался в самосвал «Урал».

С тяжелыми травмами водитель и пассажир ВАЗа доставлены в больницу, где впоследствии скончались, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

29-летний водитель самосвала пояснил, что ехал на служебном авто. Неожиданно он увидел двигающийся навстречу с горы автомобиль. Он выехал из-за поворота и начал «вилять». Мужчина пытался уйти от столкновения, но у него не вышло, так как отечественное авто развернуло и она влетела в самосвал левым боком.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что водитель ВАЗа ехал не пристегнутым и после столкновения его выбросило из машины.

Оба погибших оказались жителями Лесного.

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