Погоню за тагильчанином на BMW с фейковыми номерами устроили инспектора Екатеринбурга

Тагильчанин на BMW с поддельными номерами ездил по Екатеринбургу. Водителя увидели сотрудники ГИБДД на улице Московская. Они попытались его остановить, но мужчина проехал дальше. В результате они отправились в погоню.

После того, как сотрудники ГИБДД догнали мужчину, оказалось, что него в номере изменены две буквы. На водителя составлен административный протокол. Государственные регистрационные знаки были изъяты, а водителя ждет суд. Нарушителя засекла система «Паутина» и камеры фиксации. Сотрудники Центра автоматической фиксации нарушений передали ГИБДД информацию. Также был пойман еще один нарушитель на Mersedes Benz. Он также ехал на улице Московская. Мужчина 1979 года рождения сознался в нарушении. Во время проверки стало известно, что госномер никому не выдавался. На водителя также составлен протокол. Санкция за данное нарушение предусматривает лишение права управления транспортом на срок от 6 до 12 месяцев, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.

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