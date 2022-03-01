Погоню за тагильчанином на BMW с фейковыми номерами устроили инспектора Екатеринбурга

Погоню за тагильчанином на BMW с фейковыми номерами устроили инспектора Екатеринбурга
Погоню за тагильчанином на BMW с фейковыми номерами устроили инспектора Екатеринбурга
Сегодня, 20:24ПроисшествияФото: УГИБДД Екатеринбурга
Тагильчанин на BMW с поддельными номерами ездил по Екатеринбургу. Водителя увидели сотрудники ГИБДД на улице Московская. Они попытались его остановить, но мужчина проехал дальше. В результате они отправились в погоню.

После того, как сотрудники ГИБДД догнали мужчину, оказалось, что него в номере изменены две буквы. На водителя составлен административный протокол. Государственные регистрационные знаки были изъяты, а водителя ждет суд.

Нарушителя засекла система «Паутина» и камеры фиксации. Сотрудники Центра автоматической фиксации нарушений передали ГИБДД информацию.

Также был пойман еще один нарушитель на Mersedes Benz. Он также ехал на улице Московская. Мужчина 1979 года рождения сознался в нарушении. Во время проверки стало известно, что госномер никому не выдавался. На водителя также составлен протокол.

Санкция за данное нарушение предусматривает лишение права управления транспортом на срок от 6 до 12 месяцев, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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