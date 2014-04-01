Из-за внука пострадали пенсионеры: в Нижнем Тагиле было совершено вооруженное ограбление

На место происшествия незамедлительно выехали руководители отдела полиции и Межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское» и следственно-оперативная группа.

На месте установили, что в указанной квартире проживают пенсионеры и четверо опекаемых ими внуков. Как пояснила 68-летняя хозяйка, когда позвонили в домофон, внучка, услышав, что пришел 19-летний брат, спустилась на первый этаж, чтобы его встретить. Пока девушка спускалась на лифте, в квартиру через открытую дверь вломились двое мужчин, они стали угрожать пожилой женщине каким-то пистолетом и требовать якобы долг внука. Нападавшие заставили пенсионерку отдать золотые украшения, забрали сотовые телефоны и несколько банковских карт. Припугнув пенсионеров, злоумышленники быстро скрылись. Из окна потерпевшие видели, как напарники сели в черную иномарку, родственника поблизости нигде не было.

Чтобы восстановить полную картину произошедшего, сотрудники полиции опросили всех очевидцев. Выяснились обстоятельства, предшествующие разбойному нападению: в кафе на ГГМ произошла ссора между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой у одного из зачинщиков из кармана выпал сотовый телефон и разбился. Это окончательно разозлило драчуна. Он стал требовать от своего оппонента денежной компенсации в размере 20 тысяч рублей. Парня вытолкнули из кафе, бросили в багажник автомашины и потребовали назвать свой адрес. Покрутившись по улицам Гальянки и не найдя нужного дома, злоумышленники усадили свою жертву в салон и заставили показать свой дом.

Оставив жертву в машине, злоумышленники обманом проникли в квартиру и совершили разбой. Скрывшись с места преступления, приятели вывезли потерпевшего в район Вагонки и, остановившись на ул. Энтузиастов, заставили потерпевшего снять деньги в банкомате. После чего молодого человека бросили в районе стройки и уехали. Лишенный средства связи, практически раздетый молодой человек стучался в ближайшие дома и просил о помощи. Неравнодушные граждане вызвали пострадавшему скорую помощь. Со сломанной рукой парня доставили в больницу, где после оказания помощи, отпустили домой.

По словам заместителя начальника отдела полиции № 20 подполковника Ивана Васильева, сразу после подтверждения информации о совершении тяжкого преступления был поднят по тревоге личный состав уголовного розыска, участковые уполномоченные, проведены неотложные следственные действия, благодаря которым впоследствии удалось установить подозреваемых в совершении преступления. Со слов очевидцев составили фоторобот. По оперативной информации установили клички подозреваемых, предположительное место их проживания и автомашину, на которой они передвигались. Сотрудники уголовного розыска вместе с инспекторами ДПС задержали разыскиваемую автомашину в Дзержинском районе. Практически все похищенное имущество оперативники изъяли у задержанных: ювелирные украшения обнаружили при личном досмотре у одного из них, телефоны, банковские карты – при обыске в съемной квартире, в том числе и пневматический пистолет, использованный нападавшими в качестве оружия.

Задержанными оказались неместные жители, в Нижнем Тагиле они проживали без регистрации. Один из них 30-летний уроженец Верхней Туры, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Последний раз освободился в 2010 году, с тех пор проживал в Нижнем Тагиле, работая на стройках. Его 35-летний подельник зарегистрирован в Хабаровске, сведений о привлечении его к уголовной ответственности нет, необходимые запросы направлены по его месту прописки. Говорит, что приехал в Нижний Тагил около двух месяцев назад на заработки.

В настоящее время оба подозреваемых заключены под стражу. Сотрудники уголовного розыска проверяют их на причастность к совершению других преступлений. Просьба граждан, опознавших этих мужчин, как лиц, совершивших преступления, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 20 по тел. 44-69-01 или по тел. 02.