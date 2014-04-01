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Из-за внука пострадали пенсионеры: в Нижнем Тагиле было совершено вооруженное ограбление
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за внука пострадали пенсионеры: в Нижнем Тагиле было совершено вооруженное ограбление

1 апреля 2014, 12:50ПроисшествияCorey
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