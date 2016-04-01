Это не шутки: в Нижнем Тагиле ночью 1 апреля был сожжён дорогой внедорожник (ФОТО, ВИДЕО)

Автомобиль Land Cruiser 200 (2014 года выпуска) на ул. Вязовская подожгли сегодня в 4 часа ночи. Восстановлению, вероятно, автомобиль уже не подлежит. В полицию о произошедшем было сообщено рассказал журналистам TagilCity.ru информатор.

На предоставленных фотографиях видно, что пламя уничтожило всю переднюю часть автомобиля Land Cruiser 200, полностью выжгло салон. На кадрах записи камер видеонаблюдения мужчина, пробегая, бросает горящий предмет в сторону автомобиля, отчего тот загорается.

Сотрудники шестнадцатого отдела полиции выезжали на место происшествия. Они опросили потерпевшего. Будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Сейчас по факту проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

TagilCity.ru напоминает, поджоги автомобилей и автовандализм, к сожалению, не редкость в Нижнем Тагиле.