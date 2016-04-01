Молодой человек, убивший учителя в одной из школ Нижнего Тагила, остаётся на свободе (ФОТО)

О подоплёке трагических событий, предшествовавших драке, после которой учитель впал в кому, нет единого мнения. Но как в словах очевидцев, так и в сообщениях СМИ, неизменно фигурирует девушка и любовный треугольник, который якобы имел место быть.

Родственники одного из школьников, со слов учащегося, сообщили в TagilCity.ru о том, что драка произошла из-за того, что девушка попросила своего молодого человека разобраться с учителем.

Некоторые СМИ, в том числе «Комсомольская правда», сообщают о том, что организатор внеклассной деятельности Вячеслав Пушкин стал жертвой ужасной ошибки. В фойе школы действительно должна была произойти встреча молодого человека с навязчивым ухажёром Славой, но это был другой Слава, а Пушкин оказался в неудачное время в роковом месте.

Достоверно установить то, действительно ли молодой педагог ухаживал за несовершеннолетней, крайне затруднительно, но достоверным фактом является то, что после стычки, произошедшей на первом этаже школы, Вячеслав впал в кому и накануне скончался. Сегодня на Вагонке состоялись его похороны.

В связи преступлением против личности, повлекшим смерть, а также в связи с возникшим общественным резонансом, сегодня дело было передано к нам в следственный отдел. Вопрос о его задержании [задержании убийцы – прим. ред.] и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу будет решаться после получения заключения судебно-медицинской экспертизы, когда будет названа точная причина смерти рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Кельбиханов Денис.

Люди, знавшие Вячеслава лично, говорят о том, что молодой педагог с детства имел инвалидность. Он страдал от эпилепсии. Люди с таким заболеванием очень тяжело переносят любые травмы головы. Нельзя исключать того, что пришедший разобраться с соперником молодой человек не собирался убивать Вячеслава.

Сейчас молодой человек, нанёсший роковой удар, находится под подпиской о невыезде. О том, какая в дальнейшем будет избрана мера пресечения, а также какую ответственность он понесёт за содеянное, читайте на страницах портала TagilCity.ru.

Фото со страницы подозреваемого в убийстве из социальных сетей.