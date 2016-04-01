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Молодой человек, убивший учителя в одной из школ Нижнего Тагила, остаётся на свободе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодой человек, убивший учителя в одной из школ Нижнего Тагила, остаётся на свободе (ФОТО)

1 апреля 2016, 17:00ПроисшествияПавел Щербина
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