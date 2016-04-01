Пока хозяев не было дома: пожар в Нижнем Тагиле на Вагонке мог начаться из-за попавшего на балкон окурка (ФОТО)

В управляющей компании, обслуживающей этот дом, журналисту TagilCity.ru сообщили, что в квартире никого не было, поэтому огонь на балконе не успели вовремя заметить и потушить:

Хозяев не было дома. У них балкон не застеклен. Пожар начался, видимо, с балкона. Часто бывает, что наверху курят, окурки бросают. Уже не один раз было такое. Дома никого не было, поэтому огонь сумел разгореться рассказали там.

Хозяйка квартиры поделилась подробностями нанесенного квартире ущерба:

У меня в квартале живет знакомая, она мне позвонила и сообщила о пожаре. В квартире жил родственник, его дома не было. Квартира сильно пострадала: окна в зале и балкона рама полностью сгорели. В кухне стекло разбито. Вся квартира в копоти, но огонь внутрь не успел сильно перекинуться. Все вещи придется выкидывать сказала хозяйка сгоревшей квартиры журналисту TagilCity.ru.

В Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили о предпринятых пожарными действиях:

Звонок в пожарную службу поступил в 18:27. На площади 6 квадратных метров на балконе и в комнате квартиры на 6-ом этаже повреждены домашние вещи.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В ходе тушения эвакуировано 12 человек, из них 6 детей. Их эвакуировали по лестничным маршам, -- сообщили журналисту.

С огнем боролись 9 пожарных. Были задействованы три пожарные машины: две машины с цистернами и одна с раздвижной лестницей. В 19:15 пожар в Нижнем Тагиле был полностью потушен.