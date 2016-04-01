Пожилая тагильчанка получила сильные ожоги из-за курения в постели в пьяном виде
Вчера вечером, в 23:35, пожарные Нижнего Тагила выехали по вызову к пятиэтажному дому №70 на улице Горошникова. Там, в квартире на втором этаже, загорелась постель. Пострадала пожилая тагильчанка.
На площади 2 квадратных метра повреждены постельные принадлежности в комнате на втором этаже. Владелец, женщина 1941 года рождения, пострадала в результате пожара. Она получила термические ожоги верхних конечностей, спины и лица с первой по четвертую степени. Тагильчанку отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.
В ходе тушения спасено два человека по лестничным маршам с использованием спасательного устройства, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Возможной причиной пожара называют курение в пьяном виде. Видимо, тагильчанка уснула и не заметила, как непотушенная сигарета подожгла её постель.
Этот пожар случился менее чем через шесть часов после того, как на Вагонке вспыхнул балкон в многоэтажном доме.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru