Пожилая тагильчанка получила сильные ожоги из-за курения в постели в пьяном виде

На площади 2 квадратных метра повреждены постельные принадлежности в комнате на втором этаже. Владелец, женщина 1941 года рождения, пострадала в результате пожара. Она получила термические ожоги верхних конечностей, спины и лица с первой по четвертую степени. Тагильчанку отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

В ходе тушения спасено два человека по лестничным маршам с использованием спасательного устройства, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

Возможной причиной пожара называют курение в пьяном виде. Видимо, тагильчанка уснула и не заметила, как непотушенная сигарета подожгла её постель.

Этот пожар случился менее чем через шесть часов после того, как на Вагонке вспыхнул балкон в многоэтажном доме.