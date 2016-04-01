В Екатеринбурге директор магазина, в котором малыша насмерть придавило шкафом, попал под амнистию

Установлено, что Кочергин не давал указаний своим подчиненным закрепить стеллаж в магазине. Кроме того, в опасной зоне не было никаких ограждений. Поэтому в июле 2013 года в магазине и произошла трагедия.

Тогда в магазин пришла за покупками молодая семья. Шкаф упал на 3-летнего мальчика в то время, когда он бежал к своему отцу. Когда стеллаж подняли, малыш уже был без сознания. К сожалению, через несколько дней мальчик скончался в больнице от внутренней черепно-мозговой травмы.

Стоит отметить, что директор помог с организацией и оплатой похорон.

Сначала суд приговорил Кочергина к двум годам «условки». Однако мужчина попал под амнистию и был освобожден от наказания.

Необходимо добавить, что в феврале 2015-го менеджер этого магазина села в тюрьму на три года за причинение смерти по неосторожности.