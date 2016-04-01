В Нижнем Тагиле молодой человек убил преподавателя из-за девушки (ФОТО)

В 9 школе был преподаватель – Вячеслав Пушкин, который вел пару уроков давненько. А вчера [30.03.16 -прим. ред.] мне сказали, что он умер. Есть некая девушка. Она тоже училась в 9 школе. Она знала этого преподавателя. Эта девушка встречалась с молодым человеком и что-то сказала про учителя. То есть столкнула парней. Между ними произошла драка. Преподаватель тогда стукнулся головой об асфальт и впал в кому. Драка произошла ещё в январе рассказал журналистам родственник одного из учеников школы.

С тех пор – Вячеслав – организатор внеклассных мероприятий школы находился в коме. 30 марта он умер в реанимации. Сегодня в 14:00 состоится вынос тела из дома, в котором Вячеслав проживал с матерью.

В СМИ появилась информация о том, что убийца педагога всё ещё находится на свободе.

Не могу достоверно подтвердить эту информацию. Дело находится в следственном отделе полиции. Оно ещё не поступало к нам пояснили журналистам TagilCity.ru в Следственном комитете Дзержинского района.

Взять комментарий у пресс-службы полиции пока не удалось. TagilCity.ru будет следить за расследованием этого преступления.

Фотографии с личной страницы погибшего в социальных сетях.