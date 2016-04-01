Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Свердловской области пьяный водитель сбил двух девочек, оскорблял полицейских, но извинился за свои поступки, когда протрезвел (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Свердловской области пьяный водитель сбил двух девочек, оскорблял полицейских, но извинился за свои поступки, когда протрезвел (ФОТО, ВИДЕО)

1 апреля 2016, 12:00ПроисшествияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»