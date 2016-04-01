В Свердловской области пьяный водитель сбил двух девочек, оскорблял полицейских, но извинился за свои поступки, когда протрезвел (ФОТО, ВИДЕО)
1 апреля 2016, 12:00ПроисшествияПавел Щербина
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Инцидент произошёл 30 марта в Камышловском районе Свердловской области.
Пьяный водитель 1982 года рождения совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Одна из пострадавших девочек была госпитализирована с переломом ноги.
Пока полицейские оформляли документы, пьяный виновник ДТП выкрикивал оскорбления в адрес полицейских, старался препятствовать исполнению ими служебного долга.
Постепенно трезвея, мужчина стал осознавать тяжесть содеянного. На следующий день он записал видео-извинение перед пострадавшими детьми и сотрудниками полиции.
Мужчина признал свою вину и раскаялся, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
На фото отец утешает пьяного сына, которому грозит реальный срок за аварию с пострадавшими
Фото и видео: www.e1.ru
© Эрик Х., TagilCity.ru
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