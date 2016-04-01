В Свердловской области пьяный водитель сбил двух девочек, оскорблял полицейских, но извинился за свои поступки, когда протрезвел (ФОТО, ВИДЕО)

Пьяный водитель 1982 года рождения совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Одна из пострадавших девочек была госпитализирована с переломом ноги.

Пока полицейские оформляли документы, пьяный виновник ДТП выкрикивал оскорбления в адрес полицейских, старался препятствовать исполнению ими служебного долга.

Постепенно трезвея, мужчина стал осознавать тяжесть содеянного. На следующий день он записал видео-извинение перед пострадавшими детьми и сотрудниками полиции.

Мужчина признал свою вину и раскаялся, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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Фото и видео: www.e1.ru