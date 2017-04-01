Агент ритуальных услуг подозревается в краже 80 тысяч рублей у пенсионера в Екатеринбурге

Пенсионер Вячеслав Степанович еще при ритуальщике доставал из тайника часть денег. После ухода гостя пожилой мужчина не досчитался 80 тысяч рублей. Вероятно, агент видел, куда пенсионер положил деньги, думает Вячеслав Степанович. Родственники сразу же обратились в полицию, передает Студия-41. Делом уже занимаются специалисты. Известно, что подозреваемый дал показания.