Агент ритуальных услуг подозревается в краже 80 тысяч рублей у пенсионера в Екатеринбурге
1 апреля 2017, 10:15Происшествия
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В Екатеринбурге накануне произошла циничная кража. У пенсионера, который потерял жену, украли деньги, предназначенные на её похороны. Подозреваемым является ритуальный агент, который приходил для заключения договора.
Сюжеты: Екатеринбург
Пенсионер Вячеслав Степанович еще при ритуальщике доставал из тайника часть денег. После ухода гостя пожилой мужчина не досчитался 80 тысяч рублей. Вероятно, агент видел, куда пенсионер положил деньги, думает Вячеслав Степанович. Родственники сразу же обратились в полицию, передает Студия-41. Делом уже занимаются специалисты. Известно, что подозреваемый дал показания.
Еще один вопрос, которым задались родственники, – откуда мужчина узнал о постигшем семью горе. В полиции уверенно заявили, что иногда ритуальные агенты прибегают к нелегальным средствам, к примеру, прослушивают рации экстренных служб.
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