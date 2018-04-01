Девушка выпала из резко тронувшегося автобуса в Екатеринбурге
1 апреля, 16:30Происшествия
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Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают водителя автобуса №19. 31 марта на остановке «Декабристов» из-за резко пришедшего в движение автобуса девушка упала и травмировалась.
Сюжеты: Екатеринбург
17 – летняя девушка выходила из автобуса на остановке «Декабристов», но водитель резко начал движение. Девушка упала и получила травмы. Водитель покинул место происшествия.
С ушибами и ссадинами подросток доставлена в больницу. ГИБДД пытается найти водителя.
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