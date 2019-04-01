Неизвестные изрезали двух мужчин у здания мэрии Екатеринбурга

Полицейские разыскивают участников поножовщины, произошедшей в Екатеринбурге на остановке «Площадь 1905 года» близ мэрии. Как сообщает полиция, в действиях участников поножовщины усматриваются признаки уголовного преступления - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц и по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В результате инцидента в медучреждение доставлены двое молодых жителей Екатеринбурга, у одного из мужчин - ножевое ранение в бок, у второго - изрезано лицо.

Как рассказали горожане в соцсетях, разыскиваемые длительное время находились на остановке и пытались спровоцировать прохожих на конфликт. Они просили дать им посмотреть телефон или выйти побороться «раз на раз», у одного из прохожих они отняли денежные средства в размере 9 тысяч рублей.