Неизвестные изрезали двух мужчин у здания мэрии Екатеринбурга
Полиция разыскивает неизвестных, напавших на молодых людей у здания мэрии Екатеринбурга, пишет ZNAK.
Полицейские разыскивают участников поножовщины, произошедшей в Екатеринбурге на остановке «Площадь 1905 года» близ мэрии. Как сообщает полиция, в действиях участников поножовщины усматриваются признаки уголовного преступления - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц и по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
В результате инцидента в медучреждение доставлены двое молодых жителей Екатеринбурга, у одного из мужчин - ножевое ранение в бок, у второго - изрезано лицо.
Как рассказали горожане в соцсетях, разыскиваемые длительное время находились на остановке и пытались спровоцировать прохожих на конфликт. Они просили дать им посмотреть телефон или выйти побороться «раз на раз», у одного из прохожих они отняли денежные средства в размере 9 тысяч рублей.