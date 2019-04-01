В Нижнем Тагиле экс-спецназовец жестоко избил 19-летнюю тележурналистку

В новогодние праздники Вероника Самойлова приехала в клуб и позвонила приятелю, чтобы тот её встретил. В этот момент из здания выбежал бывший наказной атаман казачьего хутора «Георгиевский» и экс-боец 12-го отряда спецназа Илья Новожилов.

Этот товарищ сказал мне: «Я тебя сейчас убью», и начал бить. Сначала ударил в челюсть. Я отлетела метра на два. У меня выпал телефон, он его забрал. Потом последовали ещё ударов десять. После этого он ушёл во двор. Примерно через полчаса пришла его жена и вернула мне телефон. Человек перепутал меня со своей супругой,цитирует журналистку ИА «Все новости».

Видео Видео: ИА «Все новости»

Момент нападения и предшествовавшие ему несколько минут зафиксировали камеры наблюдения на улице и в ночном клубе. На записи видно, что вырывавшегося из клуба Новожилова, плохо стоявшего на ногах, пытались сдержать охранники. Когда ему удалось от них убежать на улицу, бывший спецназовец практически сразу ударил стоявшую у входа девушку, затем повалил её на землю, сел сверху и начал бить руками по голове.

На следующий день Самойлову госпитализировали почти на неделю с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. У девушки до сих пор сильные головные боли, а один глаз не реагирует на свет.

На бывшего спецназовца и казака возбуждено уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ), предусматривающей наказание от 360 часов обязательных работ до двух лет лишения свободы. Обвиняемый полностью признал свою вину, поэтому дело будет рассматриваться в суде в особом порядке, а Новожилову грозит не более 2/3 максимального наказания.

Как рассказала TagilCity.ru Вероника Самойлова, избивший её мужчина пытался связаться с ней для извинений лишь единожды, когда она ещё лежала в больнице. После той ночи она Новожилова не видела.

Встречаться с ним без сотрудников полиции я не буду,объясняет девушка.

По словам журналистки, в полиции ей объяснили, что экс-спецназовца вряд ли ждет реальное лишение свободы.

Если человек шел, как он сказал, убивать свою жену, то что происходит дома? Это же ужасно,говорит Вероника Самойлова.

Фото: страница В. Самойловой во Вконтакте

Впрочем, статью «Побои» ещё могут переквалифицировать, если изменится заключение о степени тяжести вреда, нанесенного здоровью девушки. Сейчас журналистка проходит дополнительные медицинские обследования.

Статья еще может быть пересмотрена. Сейчас прохожу обследование глазного дна и УЗИ сосудов головного мозга, шеи, так как головные боли с каждым днем сильнее,сказала тележурналистка TagilCity.ru.

Чем сейчас занимается Илья Новожилов, неизвестно. По словам Самойловой, он работает замдиректором какой-то компании.