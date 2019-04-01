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В Нижнем Тагиле экс-спецназовец жестоко избил 19-летнюю тележурналистку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле экс-спецназовец жестоко избил 19-летнюю тележурналистку

Вчера, 21:06ПроисшествияФото: страница В. Самойловой во Вконтакте
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