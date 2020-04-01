В Екатеринбурге умер 67-летний мужчина с подозрением на коронавирус
Сегодня, 21:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В горбольнице № 6 Екатеринбурга скончался пациент с подозрением на коронавирус. Об этом написал в Instagram Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
67-летний мужчина являлся отцом одного из больных коронавирусом. В больницу он поступил с инфарктом. По словам губернатора, у мужчины был предварительно отрицательный тест на коронавирус. После госпитализации его состояние резко ухудшилось, и он впал в кому. Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности.
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