Житель Нижнего Тагила устроил прогулку с ребёнком по тающему льду пруда

Где-то на середине (мужчина — прим. ред) начал застревать. Мы увидели, выехали и сопроводили со льда,пояснили в Центре защиты населения.

В Нижнем Тагиле спасатели проводили со льда мужчину с ребёнком в коляске Фото: МБУ «Центр защиты населения»

После того, как мужчина встретился на берегу со спасателями, у них завязалась небольшая перепалка. Спасатели попытались объяснить ему, что нахождение на льду в этот период опасно, можно провалиться. Однако мужчина рекомендациям не внял и обругал спасателей.

В ЦЗН поясняют, что сейчас выход на лёд категорически запрещён: его толщина варьируется от 3 до 25 сантиметров, а в некоторых местах он игольчатый (сверху выглядит целым, но внутри полый).