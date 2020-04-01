Житель Нижнего Тагила устроил прогулку с ребёнком по тающему льду пруда
Сегодня, 1 апреля, местный житель пытался перейти Нижнетагильский пруд, при этом везя с собой в коляске ребёнка. На середине водоёма его заметили спасатели МБУ «Центр защиты населения» и проследили, чтобы мужчина благополучно добрался до берега.
Где-то на середине (мужчина — прим. ред) начал застревать. Мы увидели, выехали и сопроводили со льда,пояснили в Центре защиты населения.
После того, как мужчина встретился на берегу со спасателями, у них завязалась небольшая перепалка. Спасатели попытались объяснить ему, что нахождение на льду в этот период опасно, можно провалиться. Однако мужчина рекомендациям не внял и обругал спасателей.
В ЦЗН поясняют, что сейчас выход на лёд категорически запрещён: его толщина варьируется от 3 до 25 сантиметров, а в некоторых местах он игольчатый (сверху выглядит целым, но внутри полый).
Напомним, 24 марта на Белоярском водохранилище откололась льдина, где находились более 350 рыбаков. Спасательная операция длилась около двух часов. Среди находившихся на льдине людей были восемь детей и десять женщин. Никто из рыбаков не пострадал, также не потребовалась и медицинская помощь.