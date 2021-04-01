На 25 миллионов рублей контрафактной одежды задержали уральские таможенники

На 25 миллионов рублей контрафактной и немаркированной одежды, запрещенной к реализации в России, задержали уральские таможенники. Нелегальная продукция перевозилась из Казахстана в Екатеринбург.

В общей сложности мобильные группы Тюменской таможни задержали 11 тонн одежды или 16 тысяч единиц товаров, запрещенных к реализации в РФ. Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, информацию о нарушителе таможенникам сообщили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Таможенники остановили большегруз на российско-казахстанской границе для проверки документов, после чего приняли решение о проведении таможенного досмотра. В результате досмотра транспортного средства обнаружено около 9 тонн предметов одежды без кода маркировки «Data Matrix». Кроме того, должностным лицам таможни удалось выявить еще 2 тонны контрафактных товаров от известных брендов Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein,рассказали в ведомстве. Ущерб от контрафакта, причиненный правообладателям товарных знаков, составил более 25 миллионов рублей. Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников отметил, что в этом году это пока самое крупное задержание Тюменской таможни как контрафактных товаров, так и товаров без обязательной маркировки. В данный момент материалы о нарушителе переданы в правоохранительные органы. Напомним, в конце февраля мы рассказывали, что штраф и конфискацию товара получила предприниматель, которая продавала поддельные вещи известных спортивных фирм в магазине на Вые в Нижнем Тагиле.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter