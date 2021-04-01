На 25 миллионов рублей контрафактной одежды задержали уральские таможенники

На 25 миллионов рублей контрафактной одежды задержали уральские таможенники
Сегодня, 10:41ПроисшествияФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
На 25 миллионов рублей контрафактной и немаркированной одежды, запрещенной к реализации в России, задержали уральские таможенники. Нелегальная продукция перевозилась из Казахстана в Екатеринбург.

В общей сложности мобильные группы Тюменской таможни задержали 11 тонн одежды или 16 тысяч единиц товаров, запрещенных к реализации в РФ.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, информацию о нарушителе таможенникам сообщили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Таможенники остановили большегруз на российско-казахстанской границе для проверки документов, после чего приняли решение о проведении таможенного досмотра. В результате досмотра транспортного средства обнаружено около 9 тонн предметов одежды без кода маркировки «Data Matrix». Кроме того, должностным лицам таможни удалось выявить еще 2 тонны контрафактных товаров от известных брендов Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein,рассказали в ведомстве.

Ущерб от контрафакта, причиненный правообладателям товарных знаков, составил более 25 миллионов рублей. Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников отметил, что в этом году это пока самое крупное задержание Тюменской таможни как контрафактных товаров, так и товаров без обязательной маркировки.

В данный момент материалы о нарушителе переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в конце февраля мы рассказывали, что штраф и конфискацию товара получила предприниматель, которая продавала поддельные вещи известных спортивных фирм в магазине на Вые в Нижнем Тагиле.

Материалы по теме:
Свердловская областьобществоодеждаконтрафакт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы