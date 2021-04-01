Пропавший 4 дня назад свердловчанин найден мертвым в лесу

Денис Сухорослов пропал 27 марта 2021 года. На его поиски были направлены спецслужбы и волонтеры.
Молодого человека нашли мертвым в полынье в районе села Крылосово. На данный момент проводится экспертиза, устанавливается точная причина смерти, сообщает «КП-Екатеринбург».
Погибший перед уходом из дома записал прощальное видео. Недавно он уволился с молокозавода из-за наличия хронической болезни. Знакомые Дениса характеризуют его как светлого, улыбчивого человека.
По предварительным данным криминала в смерти мужчины нет.
Напомним, студентку и ее друга ищут в Екатеринбурге 10 дней.