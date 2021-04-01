Пропавший 4 дня назад свердловчанин найден мертвым в лесу

Пропавший 4 дня назад свердловчанин найден мертвым в лесу
Сегодня, 15:39ПроисшествияФото: pixabay.com
На Урале завершились поиски 35-летнего Дениса Сухорослова. Мужчина найден мертвым в лесу.

Денис Сухорослов пропал 27 марта 2021 года. На его поиски были направлены спецслужбы и волонтеры.

Молодого человека нашли мертвым в полынье в районе села Крылосово. На данный момент проводится экспертиза, устанавливается точная причина смерти, сообщает «КП-Екатеринбург».

Погибший перед уходом из дома записал прощальное видео. Недавно он уволился с молокозавода из-за наличия хронической болезни. Знакомые Дениса характеризуют его как светлого, улыбчивого человека.

По предварительным данным криминала в смерти мужчины нет.

Напомним, студентку и ее друга ищут в Екатеринбурге 10 дней.

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