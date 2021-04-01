Рецидивист обесточил два подъезда дома на ГГМ в Нижнем Тагиле и попался жильцам

Рецидивист обесточил два подъезда дома на ГГМ в Нижнем Тагиле и попался жильцам
Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Рецидивист вырезал 30 метров кабеля и оставил без света квартиры в двух подъездах дома на ГГМ в Нижнем Тагиле. Его с поличным задержали жильцы.

Жители дома № 39 на улице Дружинина передали задержанного полиции. Они рассказали участковому, что за день до происшествие приметили подозрительного мужчину, крутившегося возле дома. Уже на следующий день он вернулся с ножовкой. Местные жители сразу же вызвали полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. Ранее он уже имел проблемы с законом. Он вышел из места лишения свободы в августе 2020 года. Был осужден за имущественные преступления.

Полицейские проверили задержанного на причастность к аналогичному хищению кабеля электропроводки на Уральском проспекте, 58. Предварительно установлено, что этот же мужчина вырезал кабель и сдал в пункт приема на улице Береговая — Краснокаменская. В отношении работника организации составлен административный протокол по статье 14.26 КоАП РФ (Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

В отношении подозреваемого в краже кабеля возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, за кражу лифтовых запчастей на ГГМ были задержаны два тагильчанина. Они похитили и сдали в металлолом направляющие и уголки для лифтовой кабины. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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