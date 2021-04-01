Теракт был предотвращен на объекте ТЭК в Тверской области

Теракт был предотвращен на объекте ТЭК в Тверской области
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: pixabay.com
На территории объекта топливно-энергетического комплекса в Тверской области был ликвидирован член международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), при попытке устроить теракт.

Боевик был выходцем из Центральной Азии, но имел на руках паспорт гражданина России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Во время задержания боевик оказал вооруженное сопротивление. В результате силами спецподразделений он был ликвидирован. В ходе обысков в доме погибшего было найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельная бомба и компоненты для ее создания.

По факту подготовки к теракту было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в начале марта 2021 года сотрудниками ФСБ в Калининградской области был задержан россиянин, который подготавливал теракт на объекте энергетики. Мужчина планировал свое преступление по причине «ненависти к действующей власти».

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