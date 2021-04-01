Убийца Ксении Каторгиной в Екатеринбурге пожаловался на угрозы семье

Убийца Ксении Каторгиной в Екатеринбурге пожаловался на угрозы семье
Сегодня, 07:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Марат Ахметвалиев заявил, что его принудил к убийству Михаил Федорович. Последний угрожал расправиться с семьей убийцы.

Обвиняемый рассказал, как всё происходило по его версии. Сначала она ударил Ксению Каторгину шокером, но это не возымело эффекта. Ксения начала подавать звуковой сигнал автомобиля.

Меньшикова начала её резать. Федерович перетащил её на заднее сидение. Затем мы отправились к колодцу. Там мне передали нож. Я растерялся, но Федорович увидел это и сказал резать, рассказал Ахметвалиев.

Обвиняемому заранее сообщили, что именно он должен будет убить Ксению Каторгину.

Я не хотел, но под угрозой была моя семья. Федорович сказал что убьет и их и меня, говорит обвиняемый.

Затем Михаил Федрович держал Ксению Каторгину, а Марат Ахметалиев наносил удары ножом. Сколько именно их было, он назвать затруднился. Когда тело бросили в колодец, пострадавшая была уже мертва и не всхлипывала. Марат Ахметалиев заявил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, 17 марта сообщались детали убийства Ксении Каторгиной. Ксения погибла от кровопотери в течение 10 минут после ножевых ранений. Ей было нанесено не менее 14 ударов. В некоторые места нож заходил несколько раз, расширяя разрез. Раны были в область груди и переднюю часть бедра. Также на теле были обнаружены кровоподтеки в области висков, носа и верхней губы.

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Екатеринбург
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