«Уснул навсегда»: недалеко от аэропорта Кольцово нашли труп мужчины с гематомами

По словам местного жителя, обнаружившего тело, труп лежал на вытоптанном пространстве. Часть лица успела почернеть.
Будто пришел пьяный, потоптался, прилег посмотреть на самолеты и навсегда уснул. Лежал выпрямившись, точно вдоль глиссады, на спине и «смотрел» в небо,рассказал свидетель изданию Е1.
Он отметил, что руки мужчины были раскинуты неестественно, а сам он был одет в куртку и джинсы. Также уралец отметил, что на теле виднелись гематомы.
На данный момент следственным отделом началась доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, 10 марта в Екатеринбурге были обнаружены сразу два трупа. Одно из тел было обнаружено на Крауля, 10, а второе на Старых Большевиков, 3. Во втором случае возле тела обнаружены следы крови и рюкзак.