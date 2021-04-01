В подпольном террариуме в Екатеринбурге произошел пожар - погибли сотни животных

В подпольном террариуме в Екатеринбурге произошел пожар - погибли сотни животных
Сегодня, 09:34ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В подпольном террариуме в Екатеринбурге ранним утром 1 апреля произошел пожар - погибли сотни экзотических животных и млекопитающих.

1 апреля во время пожара на складе на улице Завокзальная, 31А в Екатеринбурге погибли сотни животных. Оказалось, что по данному адресу располагался подпольный террариум, где содержались экзотические животные и млекопитающие. Об этом Е1 сообщил информированный источник.

В пресс-службе регионального МЧС информацию о возгорании подтвердили.

По данным ведомства, в складском помещении на площади 20 квадратных метров горела текстильная продукция. В момент пожара там не было людей, следовательно человеческих жертв удалось избежать.

Сколько представителей флоры и фауны, проживающих в подпольном террариуме, погибло в результате возгорания, не уточняется.

Напомним, 25 марта в питомнике для ездовых собак «Эльбрус» под Екатеринбургом произошел пожар. В результате огонь уничтожил жилой дом основателя питомника.

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