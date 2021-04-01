В подпольном террариуме в Екатеринбурге произошел пожар - погибли сотни животных

1 апреля во время пожара на складе на улице Завокзальная, 31А в Екатеринбурге погибли сотни животных. Оказалось, что по данному адресу располагался подпольный террариум, где содержались экзотические животные и млекопитающие. Об этом Е1 сообщил информированный источник.