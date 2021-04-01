За попытку изнасилования 11-летней девочки уральский «Таксист» отправится в колонию

За попытку изнасилования 11-летней девочки уральский «Таксист» отправится в колонию
Сегодня, 16:20ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Мужчину из Екатеринбурга признали виновным в покушении на изнасилование 11-летней девочки.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело 47-летнего Александра по кличке Таксист, который обвинялся в покушении на изнасилование. Мужчина признан виновным в преступлении по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»). Ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Следствием было доказано, что у поселка Медный 5 октября 2019 года мужчина с ножом на автобусной остановке совершил нападение на ребенка и хотел изнасиловать. Девочка смогла вырваться и убежать от насильника и рассказала о ситуации взрослым.

В ходе розыскных мероприятий, подозреваемый найден за несколько дней. Его обнаружили вблизи микрорайона Мичуринский, он скрывался в заброшенной бане коллективного сада. Он уже привлекался за подобные преступления, в том числе, тяжких, говорит начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В 2014 году судом Ленинского района Екатеринбурга Таксисту назначен срок один год и семь месяцев колонии за угрозу убийством и угон машины. Наказание он отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила. В 2015 году был освобожден по амнистии.

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Екатеринбург
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