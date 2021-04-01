«Закладчик» в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции Екатеринбурга

«Закладчик» в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции Екатеринбурга
Сегодня, 16:02ПроисшествияФото: pixabay.com
Задержанный «закладчик», закованный в наручники, попытался задушить стажера полиции прямо в отделе полиции. От нападавшего юного полицейского спасли коллеги, прибежавшие на крик.

Оставшись наедине в кабинете, «закладчик» наркотиков в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции № 11 города Екатеринбурга.

Как рассказал информированный источник Е1, стажера полиции оставили присмотреть за задержанным, пока ждали результата экспертизы изъятых у него веществ.

Стажер был маленький, худощавый, а закладчик здоровенный, спортивного телосложения. Он как был, в наручниках, — прямо так и набросился на полицейского, начал душить. Упали, начали бороться. Тот начал кричать. Прибежали коллеги и спасли его, рассказал изданию собеседник.

От официальных комментариев в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области пока воздерживаются. В ведомстве по данному факту проводится проверка.

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