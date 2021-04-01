«Закладчик» в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции Екатеринбурга

Оставшись наедине в кабинете, «закладчик» наркотиков в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции № 11 города Екатеринбурга.
Как рассказал информированный источник Е1, стажера полиции оставили присмотреть за задержанным, пока ждали результата экспертизы изъятых у него веществ.
Стажер был маленький, худощавый, а закладчик здоровенный, спортивного телосложения. Он как был, в наручниках, — прямо так и набросился на полицейского, начал душить. Упали, начали бороться. Тот начал кричать. Прибежали коллеги и спасли его, рассказал изданию собеседник.
От официальных комментариев в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области пока воздерживаются. В ведомстве по данному факту проводится проверка.