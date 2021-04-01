«Закладчик» в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции Екатеринбурга

Стажер был маленький, худощавый, а закладчик здоровенный, спортивного телосложения. Он как был, в наручниках, — прямо так и набросился на полицейского, начал душить. Упали, начали бороться. Тот начал кричать. Прибежали коллеги и спасли его, рассказал изданию собеседник.