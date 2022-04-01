Пьяный тальчанин устроил дебош в пекарне «Любимая» на Газетной улице

31 марта пьяный тагильчанин зашел в пекарню на Газетной улице и грубо потребовал налить ему кофе. Продавщиц за прилавком он назвал «курицы е*****».
Конфликт между сотрудницами и посетителем попробовал предотвратить хозяин заведения. Ему удалось вывести нетрезвого клиента на улицу и закрыться в пекарне.
Посетитель на некоторое время исчез, но вскоре вернулся с металлическим предметом и попытался разбить им стеклянную дверь пекарни.
Потом он заметил женщину, которая шла по улице, и накинулся на нее. Хозяин пекарни открыл дверь, чтобы помочь девушке и дебошир воспользовался этим.
Он вошел в заведение и прижал к витрине одну из женщин. По словам владельца кафе, мужчина не реагировал на угрозы полицией, оскорблял его и обещал «найти и разобраться».
Когда приехали правоохранители, дебошир уже сбежал. Хозяин пекарни после инцидента был вынужден обратиться за медицинской помощью. У него диагностировали гематому височной части головы, сообщает агентство новостей «Между строк».
По факту случившегося полиция проводит проверку.