Пьяный тальчанин устроил дебош в пекарне «Любимая» на Газетной улице

Пьяный тальчанин устроил дебош в пекарне «Любимая» на Газетной улице
Пьяный тальчанин устроил дебош в пекарне «Любимая» на Газетной улице
Сегодня, 17:24ПроисшествияФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле нетрезвый посетитель обругал матом сотрудниц пекарни «Любимая», а затем набросился на них с кулаками.

31 марта пьяный тагильчанин зашел в пекарню на Газетной улице и грубо потребовал налить ему кофе. Продавщиц за прилавком он назвал «курицы е*****».

Конфликт между сотрудницами и посетителем попробовал предотвратить хозяин заведения. Ему удалось вывести нетрезвого клиента на улицу и закрыться в пекарне.

Посетитель на некоторое время исчез, но вскоре вернулся с металлическим предметом и попытался разбить им стеклянную дверь пекарни.

Потом он заметил женщину, которая шла по улице, и накинулся на нее. Хозяин пекарни открыл дверь, чтобы помочь девушке и дебошир воспользовался этим.

Он вошел в заведение и прижал к витрине одну из женщин. По словам владельца кафе, мужчина не реагировал на угрозы полицией, оскорблял его и обещал «найти и разобраться».

Когда приехали правоохранители, дебошир уже сбежал. Хозяин пекарни после инцидента был вынужден обратиться за медицинской помощью. У него диагностировали гематому височной части головы, сообщает агентство новостей «Между строк».

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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