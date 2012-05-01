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Поджог или несчастный случай? В Нижнем Тагиле сгорел коктейль-бар «Сливки» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поджог или несчастный случай? В Нижнем Тагиле сгорел коктейль-бар «Сливки» (ФОТО)

1 мая 2012, 12:17Происшествия
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