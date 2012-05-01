Поджог или несчастный случай? В Нижнем Тагиле сгорел коктейль-бар «Сливки» (ФОТО)

Как видно на фото, от здания остался только внешний остов. Вся внутренняя отделка бара, мебель и вывески прогорели дотла. Ди-джей «Сливок» Сергей Баранов, известный завсегдатаем бара под именем El Mariachi, бывший в ту ночь в здании, рассказывает, что пожар начался уже после закрытия бара.

Официально заявляю: в ночь с 30 на 1 мая после вечеринки, когда все уехали, двое неизвестныхоблили горючим здание и подожгли. Этот факт удалось снять на камеры очевидцам и работникам бара. Мы уверены, что нам удастся найти и обличить исполнителей и заказчиков поджога сообщает Сергей.

По его данным, пожар в течение часа тушили 3 бригады сотрудников МЧС и 3 пожарных машины. Сергей просит возможных очевидцев происшествия обращаться в редакцию портала Tagilcity.ru по телефону 499-334, к нему лично, 89226199242, или скидывать информацию на почту info@tagilcity.ru.

Комментарии директора коктейль-бара «Сливки» Татьяны Поповой о пожаре.