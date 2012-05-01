В Полевском нашли тела двух маленьких девочек
Вчера, 30 апреля, в Полевском было обнаружено тело семилетней Юли. По предварительным данным, девочка, так же как ее подружка Маша, утонула в реке, протекающей по территории местного машиностроительного завода, сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Напомним, тело восьмилетней Маши нашли 29 апреля днем в реке, в ста метрах от плотины. Предварительные данные экспертизы показали, что причиной гибели ребенка является утопление, никаких прижизненных телесных повреждений на теле девочки не было.
Тело второго ребенка найдено водолазами в тридцати метрах от того места, где вчера нашли Машу. На место обнаружения выехали заместитель руководителя Ревдинского МРСО СУ СК России Александр Гладких и следователь Дмитрий Ушаков, а также два следователя-криминалиста из областного управления СК России Алексей Бикташев и Андрей Михалев.
Напомним, две подружки-первоклассницы Юля и Маша пропали 18 апреля днем — ушли погулять во двор и не вернулись. На поиски детей был поднят весь личный состав Полевского ОВД. Из Екатеринбурга на помощь местным коллегам прибыли сотрудники ГУ МВД области. В поисковые группы также вошли сотрудники МЧС, военнослужащие и местные жители. Задействовалась авиация.
27 апреля для координации действий полицейских прибыл из Москвы заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Игорь Шутов. Операция по поиску детей контролировалась лично руководителем следственного управления СК России Валерием Задориным и начальником ГУ МВД области Михаилом Бородиным.