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В Полевском нашли тела двух маленьких девочек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Полевском нашли тела двух маленьких девочек

1 мая 2012, 12:47ПроисшествияВалерия Лошкарева
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