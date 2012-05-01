В Полевском нашли тела двух маленьких девочек

Напомним, тело восьмилетней Маши нашли 29 апреля днем в реке, в ста метрах от плотины. Предварительные данные экспертизы показали, что причиной гибели ребенка является утопление, никаких прижизненных телесных повреждений на теле девочки не было.

Тело второго ребенка найдено водолазами в тридцати метрах от того места, где вчера нашли Машу. На место обнаружения выехали заместитель руководителя Ревдинского МРСО СУ СК России Александр Гладких и следователь Дмитрий Ушаков, а также два следователя-криминалиста из областного управления СК России Алексей Бикташев и Андрей Михалев.

Напомним, две подружки-первоклассницы Юля и Маша пропали 18 апреля днем — ушли погулять во двор и не вернулись. На поиски детей был поднят весь личный состав Полевского ОВД. Из Екатеринбурга на помощь местным коллегам прибыли сотрудники ГУ МВД области. В поисковые группы также вошли сотрудники МЧС, военнослужащие и местные жители. Задействовалась авиация.