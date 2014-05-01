1 мая в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины. Вероятно, он умер в феврале (ФОТО)
1 мая 2014, 11:50Происшествия
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Сегодня на набережной реки Тагил, недалеко от моста по улице Фрунзе примерно с 11:00 работают сотрудники полиции. Как оказалось, в этих местах был обнаружен труп.
Как пояснили TagilCity.ru сотрудники полиции, в небольшой низине был обнаружен труп мужчины в состоянии гнилостных изменений, сейчас его тяжело опознать. По версии полиции, человек умер три месяца назад, он был одет в черную куртку.
По всей видимости, труп обнаружили собачники, которые каждое утро выходят на прогулку. В настоящее время на месте работают сотрудники: опрашивают свидетелей, беседуют с жителями, исследуют местность.
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