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1 мая в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины. Вероятно, он умер в феврале (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 мая в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины. Вероятно, он умер в феврале (ФОТО)

1 мая 2014, 11:50Происшествия
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