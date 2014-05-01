Рейсовый автобус попал в аварию под Нижним Тагилом

ДТП случилось 30 апреля на 62 километре автодороги «Николо-Павловское – Петрокаменское». Водитель автобуса, следующего по маршруту Южакова – Мурзинка не уступил дорогу легковушке.

В аварии пострадали два человека – пассажир «Тойоты» и пассажир автобуса. С обстоятельствами ДТП разбирается полиция.