Рейсовый автобус попал в аварию под Нижним Тагилом
1 мая 2014, 10:45ПроисшествияЕвгения
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Под Нижним Тагилом в аварию попал рейсовый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области.
ДТП случилось 30 апреля на 62 километре автодороги «Николо-Павловское – Петрокаменское». Водитель автобуса, следующего по маршруту Южакова – Мурзинка не уступил дорогу легковушке.
В аварии пострадали два человека – пассажир «Тойоты» и пассажир автобуса. С обстоятельствами ДТП разбирается полиция.
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