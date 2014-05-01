В Нижнем Тагиле изъяты фальшивые пятитысячные достаточно высокого качества (ФОТО)

Характерно, что во всех изъятых подделках серии АВ совпадают первые четыре цифры номера 4774… В большинстве случаев подделки поступили из аптек города. Одна подделка оказалась в инкассаторской сумке торговой компании.

Эксперты отмечают достаточно высокое качество поддельных банкнот. Присутствуют практически все элементы защиты: имитированы водяные знаки, выполнена микроперфорация, в наличии металлизированная нить. Однако при более тщательном рассмотрении эти элементы защиты вызывают сомнение в подлинности. Водяные знаки имеют характерный блеск в падающем свете, чего не должно быть, перфорация выполнена путем продавливания, в отличие от технологии Гознака, также некоторые изображения на лицевой стороне расплывчаты.

Фальшивые банкноты выполнены из двух листов, между которыми вклеена металлизированная нить, на которой даже имеется номинал 5000. В отличие от оригинала просматриваются не все цифры, к тому же нанесены они не ровно.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Специалисты советуют тщательно просматривать оказавшиеся у граждан купюры большого номинала. В первую очередь необходимо обращать внимание на мелкие детали рисунка, которые должны быть выполнены очень четко. Остальные метки преступники научились довольно искусно подделывать.

По словам начальника отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ММУ МВД России «Нижнетагильское» майора Ильи Антоненко, с начала года в Нижнем Тагиле выявлено 25 фактов обнаружения фальшивок, из них 21 – достоинством 5000, три тысячных и 1 – 500 рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 186 УК Российской Федерации.

Владельцам торговых точек в целях безопасности сотрудники полиции настоятельно рекомендуют тщательно проверять принимаемые к оплате денежные средства, использовать информацию сотрудников полиции находящихся в незаконном обороте фальшивых купюрах и позаботиться об установлении в торговых объектах приборов с инфракрасным излучением, использование которых более эффективно при определении подлинности банкнот.