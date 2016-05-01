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В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле и его пригороде сгорели «шестёрка» и «Газель»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле и его пригороде сгорели «шестёрка» и «Газель»

1 мая 2016, 13:30ПроисшествияМарина
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