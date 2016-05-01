В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле и его пригороде сгорели «шестёрка» и «Газель»

«Шестёрка» находилась возле дома по адресу Гвардейская, 28. По предварительной версии пожар произошёл из-за повреждения узлов и механизмов автомобиля. Площадь возгорания составила 2 кв. м. В ликвидации возгорания участвовало 7 человек, было задействовано 2 пожарных машины.

Горевшую «Газель» в поселке Зональный успели потушить до приезда пожарных расчётов. Возгорание произошло около дома №4/2 по ул. Западная. По предположению работников пожарной охраны, причина пожара - в неисправности электрооборудования средства передвижения.

Кроме этого, в пятницу пожарные в течение дня 11 раз выезжали на возгорание мусора и травы. Наиболее крупные загорания произошли на Руднике, в поселке Нижняя Черемшанка и на Гальянке – в районе Муринских прудов и на улице Тагилстроевская.