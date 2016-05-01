В субботу в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская был сбит 13-летний ребёнок (ФОТО)

Водитель Toyota Corolla, двигаясь от улицы Черных к мосту через реку Тагил, наехал на ребёнка. За рулём иномарки находился мужчина 1980 года рождения.

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте в направлении от дома №74 к бывшему Гормолзаводу. Пешеходный переход расположен на расстоянии менее 100 метров от места происшествия.

Школьнику на месте оказали первую медицинскую помощь и отвезли на скорой в травматологическое отделение детской городской больницы №2. У мальчика перелом правой ноги (голени) и ссадина на лбу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД