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В субботу в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская был сбит 13-летний ребёнок (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В субботу в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская был сбит 13-летний ребёнок (ФОТО)

1 мая 2016, 11:40ПроисшествияМарина
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