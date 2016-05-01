В субботу в Нижнем Тагиле на улице Красноармейская был сбит 13-летний ребёнок (ФОТО)
ДТП произошло 30 апреля в 18.00 возле дома по адресу Красноармейская, 74.
Водитель Toyota Corolla, двигаясь от улицы Черных к мосту через реку Тагил, наехал на ребёнка. За рулём иномарки находился мужчина 1980 года рождения.
Мальчик переходил дорогу в неположенном месте в направлении от дома №74 к бывшему Гормолзаводу. Пешеходный переход расположен на расстоянии менее 100 метров от места происшествия.
Школьнику на месте оказали первую медицинскую помощь и отвезли на скорой в травматологическое отделение детской городской больницы №2. У мальчика перелом правой ноги (голени) и ссадина на лбу.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Это не первое ДТП за прошедшую неделю с участием несовершеннолетних в Нижнем Тагиле. В среду на пешеходном переходе у школы №64 был сбит 12-летний мальчик. На следующий день, 28 апреля, недалеко от перекрёстка Пархоменко-Красная был совершен наезд на двух подростков.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru