Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
41-летний мужчина был ранен в ходе перестрелки у банного комплекса в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

41-летний мужчина был ранен в ходе перестрелки у банного комплекса в Екатеринбурге (ВИДЕО)

1 мая 2017, 09:15Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?