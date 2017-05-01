41-летний мужчина был ранен в ходе перестрелки у банного комплекса в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Поздним вечером 29 апреля в одной из саун в Екатеринбурге произошел конфликт, который перерос в перестрелку.
Одна из компаний покидала банный комплекс, в это время к администратору подошли следующие клиенты, пишет Life. Между людьми произошла ссора, точная причина которой не известна. По предположению очевидцев, первый участник перепалки весьма агрессивно себя вел с сотрудницами, либо второй грубо попросил гостей бани поторопиться.
Мужчины вышли на улицу. Участник конфликта, представившийся сотрудником полиции, ударил оппонента, после чего тот упал. Но позже он нашел в себе силы встать и начал кидать камнями в обидчика. «Полицейский» достал пистолет и начал стрелять. Его оппонент оказался ранен.
Видео: Life.ru
После того, как сотрудники сауны вызвали полицию, мужчина с пистолетом сел в автомобиль и уехал.
Как оказалось, 41-летний мужчина получил огнестрельное ранение задней поверхности грудной клетки из травматического оружия. С места происшествия сотрудники изъяли четыре гильзы. В настоящее время злоумышленник разыскивается полицией. Его принадлежность к правоохранительным органам не установлена.
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