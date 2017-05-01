43-летняя сотрудница Серовского завода ферросплавов погибла на производстве
1 мая 2017, 09:00Происшествия
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22 апреля на Серовском заводе ферросплавов погибла 43-летняя Наталья Горева. Женщина работала на производстве, куда устроилась, чтобы получить горячий стаж, передает местное издание Глобус.
По предварительной информации, сотрудницу придавило разгрузочной тележкой.
В следственном управлении сообщили, что по факту трагедии проводится проверка. В ней принимает участие государственная инспекция труда. В ведомстве намерены проверить соблюдение безопасности труда на производстве.
У погибшей Наталья Горевой остались супруг, сын, внучка и родители.
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