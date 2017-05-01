Пассажир виновника аварии погиб в лобовом столкновении на трассе Екатеринбург - Тюмень
1 мая 2017, 10:30Происшествия
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В ночь на 30 апреля на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП.
Сюжеты: Екатеринбург
В лобовом столкновении Daewoo Nexia и ВАЗ-2114 погиб человек. Как оказалось, мужчина за рулём Nexia совершал обгон грузовика. В это время по встречной полосе ехала «четырнадцатая».
В аварии погиб пассажир Nexia, он находился на переднем сиденье. Пассажиры другого авто получили ушибы и переломы, передает Вечерний Екатеринбург.
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