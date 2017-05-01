Тела двух пенсионеров были обнаружены на месте пожара в Екатеринбурге

Сотрудники полиции, работающие на месте происшествия, оперативно установили личности погибших людей. Это Мария Мыльникова, 1931 года рождения, и её брат Николай, 1948 года рождения. Кроме того, сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные при проведении поквартирного обхода установили, что из квартиры, расположенной над местом ЧП, была доставлена в городскую больницу № 23 с признаками отравления едким дымом ещё одна пожилая женщина – Анна Косвинцева, 1925 года рождения. Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции отрабатывают различные версии возгорания, в том числе замыкание электропроводки. Представители ОВД также установили, что погибший мужчина самостоятельно передвигаться не мог – длительное время он болел. Соседи изредка видели, как сестра вывозила его на улицу в коляске. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – рассказал представитель ГУ МВД по региону полковник Горелых.