Тела двух пенсионеров были обнаружены на месте пожара в Екатеринбурге
В минувшее воскресенье, 30 апреля, на пепелище в одной из квартир в Орджоникидзевском районе были обнаружены тела двух человек. Следственный комитет организовал проверку.
На месте происшествия работы проводили специалисты следственно-оперативной группы, представители МЧС и полиции.
Тела будут направлены на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По итогам проверок будет принято процессуальное решение.
Личности пострадавших были установлены, следователям предстоит опросить очевидцев.
Сотрудники полиции, работающие на месте происшествия, оперативно установили личности погибших людей. Это Мария Мыльникова, 1931 года рождения, и её брат Николай, 1948 года рождения. Кроме того, сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные при проведении поквартирного обхода установили, что из квартиры, расположенной над местом ЧП, была доставлена в городскую больницу № 23 с признаками отравления едким дымом ещё одна пожилая женщина – Анна Косвинцева, 1925 года рождения. Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции отрабатывают различные версии возгорания, в том числе замыкание электропроводки. Представители ОВД также установили, что погибший мужчина самостоятельно передвигаться не мог – длительное время он болел. Соседи изредка видели, как сестра вывозила его на улицу в коляске. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – рассказал представитель ГУ МВД по региону полковник Горелых.
© TagilCity.ru