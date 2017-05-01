Тело задушенной пенсионерки было найдено на пепелище пожара в Екатеринбурге (ФОТО)
1 мая 2017, 10:00Происшествия
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В столице Урала в одной из квартир на улице Колмогорова была убита пожилая женщина. Чтобы замести следы, преступник поджог её квартиру.
Сюжеты: Екатеринбург
На теле 84-летней погибшей были обнаружены следы насилия. Вероятно, старушка была задушена, пишет Новый день. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Добавим, тело пожилой женщины было обнаружено пожарными после ликвидации возгорания. В настоящее время специалисты различных ведомств проводят проверки по факту произошедшего.
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Фото: E1.ru
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