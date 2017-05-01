Житель Асбеста избил родную бабушку и вымогал у неё деньги

Как сообщают в ГУ МВД по региону, мужчина знал день, когда старушке приносят пенсию. Он наведался к 84-летней пенсионерке и потребовал у неё деньги. Женщина отказала внуку, тогда он ударил бабушку по голове. От удара старушка осела на трюмо, а обидчик продолжал требовать деньги. Получив очередной отказ, мужчина схватил нож с кухни и начал угрожать. Бабушка взяла из тайника купюру в тысячу рублей и бросила деньги на пол. Внуку эта сумма показалась недостаточной, тогда он самостоятельно забрал у пенсионерки еще три тысячи рублей. Деньги он потратил на личные нужды.