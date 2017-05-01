Житель Асбеста избил родную бабушку и вымогал у неё деньги
В Асбесте 33-летний мужчина отправится в тюрьму за то, что совершил нападение на родную бабушку. Обидчиком оказался неработающий и выпивающий местный житель.
Как сообщают в ГУ МВД по региону, мужчина знал день, когда старушке приносят пенсию. Он наведался к 84-летней пенсионерке и потребовал у неё деньги. Женщина отказала внуку, тогда он ударил бабушку по голове. От удара старушка осела на трюмо, а обидчик продолжал требовать деньги. Получив очередной отказ, мужчина схватил нож с кухни и начал угрожать. Бабушка взяла из тайника купюру в тысячу рублей и бросила деньги на пол. Внуку эта сумма показалась недостаточной, тогда он самостоятельно забрал у пенсионерки еще три тысячи рублей. Деньги он потратил на личные нужды.
Мужчина не сознался в своих деяниях, но преступление он совершал на глазах матери и подруги, которые не стали его прикрывать перед правоохранителями. Суд назначил преступнику три года тюрьмы. Добавим, что за свою жизнь мужчина находился в местах лишения свободы в общей сложности пять с половиной лет.
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