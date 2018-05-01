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Не справился с управлением: один человек погиб в ДТП рядом с Николо-Павловским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не справился с управлением: один человек погиб в ДТП рядом с Николо-Павловским

1 мая, 11:30Происшествия
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