Семь человек пострадали при пожаре от взрыва в жилом доме в Екатеринбурге (ВИДЕО)
1 мая, 12:00Происшествия
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Утром 1 мая в Екатеринбурге на Черноморском переулке из-за хлопка газа загорелась квартира в многоэтажном доме.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению СУ СКР по Свердловской области, взрыв произошел на седьмом этаже. В результате происшествия пострадали семь человек. Всего из подъезда было эвакуировано 25 человек, из них трое детей.
Пожар потушили спустя 40 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В огне пострадала квартира на седьмом этаже, сообщает Е1.
Видео:Youtube
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